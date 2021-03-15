Марки Belstaff и Blackhorse Lane выпустят совместную коллекцию экологичного денима

Марка Belstaff совместно с лондонским ателье Blackhorse Lane запустила капсульную коллекцию экологичной одежды из необработанного денима. Капсула была разработана и изготовлена ​​в соответствии с принципом бренда Belstaff «Создано для жизни» и включает мужские и женские джинсовые брюки, куртки и большую сумку в духе унисекс.

Ателье Blackhorse Lane основано Ханом Атесом в 2016 году и является единственным производителем экологичной джинсовой одежды в Лондоне. Для Belstaff команда создала джинсовую коллекцию вручную. Все модели капсулы выполнены из денима Redline Selvedge, в производстве которого используются экологически безопасные процессы и технологии. «Углеродный след джинсовой ткани также невелик, так как она перерабатывается очень близко к месту выращивания», – поясняется в официальном пресс-релизе.

Креативный директор Belstaff Шон Ленхардт-Мур рассказал об этом сотрудничестве: «Belstaff гордится тем, что работает с Blackhorse Lane Ateliers в Лондоне над захватывающей новой серией денима селвидж. Инновации в пошиве одежды сочетаются с традиционным конструированием с упором на стиль, экологичность и непревзойденное качество. Мы также считаем, что их джинсы, куртки и сумки - одни из лучших в своем классе, и мы очень рады этому союзу».

Цены на модели из капсульной коллекции стартуют от 175 фунтов стерлингов.