Марки Dior и Nike совместно выпустят кроссовки

В апреле 2020 года в продаже появится модель от одной из самых долгожданных коллабораций.

Парижский дом моды Dior и именная марка Nike Jordan Brand официально подтвердили сотрудничество. На шоу Dior Homme Pre-Fall 2020, прошедшее на днях в Майами, на подиум вышли манекенщики в кроссовках Air Jordan 1 High OG, дизайн для которых обновил Ким Джонс. Создание нового дизайна заняло целый год, а производится модель на фабрике в Италии. Главный материал – тонкая телячья кожа, дополненная вставкой из жаккардовой ткани Dior Olbique. Продажи новинки стартуют в апреле будущего года.