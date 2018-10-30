Марки Gucci и Balenciaga теряют популярность

Новый рейтинг популярности модных марок дает не лучший прогноз для люксового сегмента.

Компания Lyst опубликовала свой традиционный рейтинг самых популярных брендов модной индустрии. По результатам исследований и опросов, лидером на этот раз оказалась марка Вирджила Абло Off-White. Она смогла сместить с первого места итальянский дом Gucci и потеснить позиции Balenciaga. Кроме того, в лидеры постепенно вырываются Nike (поднялась с 9-го на 4-е место) и Yeezy (в десятке лидеров).

В топ-5, по версии Lyst, вошли в порядке убывания популярности у покупателей Off-White, Gucci, Balenciaga, Nike и Prada. Строчки ниже в рейтинге заняли Versace, Yeezy, Vetements, Fendi и Valentino.