Марки Levi’s и New Balance представили совместную модель кроссовок

В честь юбилея модели NB 1300 коллаборация выпустила обновленный дизайн, который уже можно найти в продаже.

В этом году знаменитая модель New Balance 1300 отмечает 35-летие. В честь этого события марка объединилась с брендом Levi’s, чтобы выпустить совместный дизайн кроссовок из замши цвета фирменного лэйбла Levi’s. Также кроссовки украшают детали оранжевого цвета и лого Levi's for Feet. Модель представлена в ассортименте онлайн-магазина Brandshop.