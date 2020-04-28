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Артем Кузелев

Марки Levi’s и New Balance представили совместную модель кроссовок

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  • 28 Апреля 202017:37
Сюжеты: Levi's, New Balance

В честь юбилея модели NB 1300 коллаборация выпустила обновленный дизайн, который уже можно найти в продаже.

В этом году знаменитая модель New Balance 1300 отмечает 35-летие. В честь этого события марка объединилась с брендом Levi’s, чтобы выпустить совместный дизайн кроссовок из замши цвета фирменного лэйбла Levi’s. Также кроссовки украшают детали оранжевого цвета и лого Levi's for Feet. Модель представлена в ассортименте онлайн-магазина Brandshop.

 
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