Марки Rodarte и Prabal Gurung получили гранты фонда A Common Thread

Учрежденный Советом модных дизайнеров Америки и журналом Vogue фонд A Common Thread объявил список марок, получивших финансовую поддержку.

С момента основания в марте 2020 года инициатива A Common Thread смогла привлечь порядка пяти миллионов долларов для поддержки американской модной индустрии в условиях коронакризиса. В рамках первого этапа финансирования сумма в размере 2,13 млн долларов будет распределена между 44 компаниями. В числе первых получивших грант оказались и известные бренды Crosby Collection, Prabal Gurung, Rodarte и Telfar. Направленные средства должны помочь в трудоустройстве ранее уволенным или отправленным в отпуск без содержания работникам отрасли, оплате арендной платы и услуг подрядчиков, производстве новых коллекций, цифровом маркетинге, развитии электронной коммерции и других бизнес-нуждах.