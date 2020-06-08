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Артем Кузелев

Марки Rodarte и Prabal Gurung получили гранты фонда A Common Thread

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  • 08 Июня 202010:30
Сюжеты: Rodarte, Prabal Gurung

Учрежденный Советом модных дизайнеров Америки и журналом Vogue фонд A Common Thread объявил список марок, получивших финансовую поддержку.

С момента основания в марте 2020 года инициатива A Common Thread смогла привлечь порядка пяти миллионов долларов для поддержки американской модной индустрии в условиях коронакризиса. В рамках первого этапа финансирования сумма в размере 2,13 млн долларов будет распределена между 44 компаниями. В числе первых получивших грант оказались и известные бренды Crosby Collection, Prabal Gurung, Rodarte и Telfar. Направленные средства должны помочь в трудоустройстве ранее уволенным или отправленным в отпуск без содержания работникам отрасли, оплате арендной платы и услуг подрядчиков, производстве новых коллекций, цифровом маркетинге, развитии электронной коммерции и других бизнес-нуждах.

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