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Comme Des Garcons (32)
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Артем Кузелев

Марки Supreme и Comme des Garcons снова объединились

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  • 20 Апреля 201711:22
Сюжеты: Comme Des Garcons

Незадолго до открытия выставки в Музее костюма Met марка Comme des Garcons анонсировала новую коллаборацию со стритстайл брендом Supreme.

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  • Капсульная коллекция Supreme и Comme des Garcons

Две знаменитых марки уже сотрудничали, и совместная работа принесла обеим компаниям большой успех. В начале этого месяца дом Comme des Garcons объявил, что его линейка SHIRT снова объединится с нью-йоркским брендом Supreme, чтобы выпустить новую капсульную коллекцию. Результатом коллаборации стал ограниченный тираж футболок, толстовок, парок и другой одежды в уличном стиле.

Капсула уже доступна в избранных магазинах Лондона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Парижа. Отдельно сообщается, что к маю она пополнится лимитированной линией кроссовок Nike Air Force Low.

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