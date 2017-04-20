Марки Supreme и Comme des Garcons снова объединились

Незадолго до открытия выставки в Музее костюма Met марка Comme des Garcons анонсировала новую коллаборацию со стритстайл брендом Supreme.

1 / 6 Капсульная коллекция Supreme и Comme des Garcons











Две знаменитых марки уже сотрудничали, и совместная работа принесла обеим компаниям большой успех. В начале этого месяца дом Comme des Garcons объявил, что его линейка SHIRT снова объединится с нью-йоркским брендом Supreme, чтобы выпустить новую капсульную коллекцию. Результатом коллаборации стал ограниченный тираж футболок, толстовок, парок и другой одежды в уличном стиле.

Капсула уже доступна в избранных магазинах Лондона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Парижа. Отдельно сообщается, что к маю она пополнится лимитированной линией кроссовок Nike Air Force Low.