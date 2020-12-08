Марки Topshop и Topman объявили о банкротстве

В британской компании Arcadia Group, владеющей марками Topshop, Topman, Miss Selfridge, Dorothy Perkins, Burton и Evans, запустили процедуру банкротства.

В пресс-службе британской компании сообщили о запуске процедуры банкротства. В официальном релизе сообщается, что решение было принято после того, как группа не смогла договориться о получении кредита на сумму 30 млн фунтов стерлингов. Эти средства должны были пойти на возмещение бизнес-потерь вследствие пандемии. До оконачательного судебного решения внешним управляющим Arcadia Group будет представитель аудиторской компании Deloitte.

В британских СМИ появилась информация о том, что банкротство Arcadia Group – крупнейшее для бизнеса страны с начала эпидемии. В результате порядка 13 тыс. сотрудников компании потеряют работу.