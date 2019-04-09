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Артем Кузелев

Марко де Винченцо дебютирует с мужской коллекцией

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  • 09 Апреля 201917:37
Сюжеты: Pitti Uomo

На предстоящей выставке Pitti Uomo итальянский дизайнер представит свою первую мужскую коллекцию.

Дизайнер Марко де Винченцо, отвечающий за коллекции изделий из кожи Fendi, расширяет ассортимент своей одноименной марки и запускает мужскую линию. Дебютная коллекция будет представлена 12 июня на выставке Pitti Uomo во Флоренции. Организаторы мероприятия сообщают в официальном релизе: «Марко де Винченцо – один из самых успешных итальянских дизайнеров с мировым именем. Мы рады, что он возвращается на Pitti Uomo для показа дебютной мужской коллекции».

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