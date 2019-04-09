Марко де Винченцо дебютирует с мужской коллекцией

На предстоящей выставке Pitti Uomo итальянский дизайнер представит свою первую мужскую коллекцию.

Дизайнер Марко де Винченцо, отвечающий за коллекции изделий из кожи Fendi, расширяет ассортимент своей одноименной марки и запускает мужскую линию. Дебютная коллекция будет представлена 12 июня на выставке Pitti Uomo во Флоренции. Организаторы мероприятия сообщают в официальном релизе: «Марко де Винченцо – один из самых успешных итальянских дизайнеров с мировым именем. Мы рады, что он возвращается на Pitti Uomo для показа дебютной мужской коллекции».