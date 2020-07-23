Марку Brooks Brothers возможно спасут от банкротства

Итальянские инвесторы заинтересовались разорившимся американским брендом-легендой.

Фэшн-консультант и бывший менеджер Ermenegildo Zegna Лучано Донателли объединился с экологом и основателем компании по устойчивому развитию Pro-Natura Брандо Креспи, юридическим менеджером Лоренца Морелло, партнером юридической фирмы Dentons Фабрицио Каппони и другие бизнесменами из Италии в попытке спасти от банкротства американскую марку-легенду Brooks Brothers. Потенциальные инвесторы выбрали для себя название Club Deal 8, под которым в случае удачной сделки займутся развитием e-commerce направлением Brooks Brothers. Донателли отметил: «Наша миссия состоит в том, чтобы перезапустить бренд, который не имеет отношения к Италии, но всегда был особенно дорог итальянцам. Я сравниваю их с брендом Jeep, которому удалось совместить итальянское мастерство и концепцию американской мечты. Это может стать новым ренессансом для Brooks Brothers».