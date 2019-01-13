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Артем Кузелев

Марку Calvin Klein ждет большая перезагрузка

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  • 13 Января 201913:17
Сюжеты: Calvin Klein

После прощания с Рафом Симонсом американская марка объявила, что намерена провести ребрендинг и реструктуризацию.

Итак, марку Calvin Klein вновь ждут большие перемены. После того, как бренд был перезапущен под руководством Рафа Симонса, изменения были признаны неэффективными и убыточными. Падающие финансовые показатели заставили компанию попрощаться с креативным директором и начать поиски нового дизайнера. Кроме того, марка объявила, что начнет новый глобальный ребрендинг, в рамках которого вновь перезапустит сезонные коллекции линии 2015W39NYC, но с новым названием. Генеральный директор компании Стив Шиффман рассказал, что Calvin Klein ожидают и другие стратегические изменения, в том числе сокращение штата и закрытие флагманского магазина на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке.

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