Марку Calvin Klein ждет большая перезагрузка

После прощания с Рафом Симонсом американская марка объявила, что намерена провести ребрендинг и реструктуризацию.

Итак, марку Calvin Klein вновь ждут большие перемены. После того, как бренд был перезапущен под руководством Рафа Симонса, изменения были признаны неэффективными и убыточными. Падающие финансовые показатели заставили компанию попрощаться с креативным директором и начать поиски нового дизайнера. Кроме того, марка объявила, что начнет новый глобальный ребрендинг, в рамках которого вновь перезапустит сезонные коллекции линии 2015W39NYC, но с новым названием. Генеральный директор компании Стив Шиффман рассказал, что Calvin Klein ожидают и другие стратегические изменения, в том числе сокращение штата и закрытие флагманского магазина на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке.