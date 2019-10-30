Марку Escada выставили на продажу

Известно, что директор компании ведет переговоры с потенциальными покупателями.

На днях стало известно, что немецкий бренд Escada скорее всего будет продан. Издание WWD опубликовало информацию о том, что директор компании Мегха Миттал ведет переговоры с потенциальными покупателями. Другие источники близкие марке говорят, что вероятнее всего Escada будет продана американской компании Regent L.P., которая владеет бельевым брендом La Senza. Официальных же заявлений от представителей Escada пока что не публиковалось.