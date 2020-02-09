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Артем Кузелев

Марку Forever 21 оценили в 81 миллион долларов

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  • 09 Февраля 202021:15
Сюжеты: Forever 21

Владельцы американского бренда, объявленного осенью 2019-го банкротом, нашли для бизнеса покупателей.

Руководство марки Forever 21, объявившие свою компанию банкротом в сентябре, рассказали, что в данный момент рассматривают несколько предложений о продаже бизнеса. На приобретение бренда претендуют три компании: Simon Property Group, Brookfield Property Partners и Authentic Brands. Окончательное решение будет принято 11 февраля, но уже сейчас известно, что компанию оценили в 81 миллион долларов.

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