Марку Forever 21 оценили в 81 миллион долларов

Владельцы американского бренда, объявленного осенью 2019-го банкротом, нашли для бизнеса покупателей.

Руководство марки Forever 21, объявившие свою компанию банкротом в сентябре, рассказали, что в данный момент рассматривают несколько предложений о продаже бизнеса. На приобретение бренда претендуют три компании: Simon Property Group, Brookfield Property Partners и Authentic Brands. Окончательное решение будет принято 11 февраля, но уже сейчас известно, что компанию оценили в 81 миллион долларов.