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Артем Кузелев

Марку Guess покинул генеральный директор

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  • 01 Февраля 201914:05
Сюжеты: Guess

Виктор Эрреро, который возглавлял компанию с лета 2015 года, покидает пост генерального директора.

На днях Совет директоров компании во главе с председателем Морисом Марчиано объявил об уходе генерального директора. Последним рабочим днем в Guess для Виктора Эрреро станет 2 февраля, когда официально будет закрыт финансовый год. Вакантное место сразу же займет Карлос Альберини, который уже работал в качестве бренд-директора и операционного директора марки.

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