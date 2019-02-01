Марку Guess покинул генеральный директор

Виктор Эрреро, который возглавлял компанию с лета 2015 года, покидает пост генерального директора.

На днях Совет директоров компании во главе с председателем Морисом Марчиано объявил об уходе генерального директора. Последним рабочим днем в Guess для Виктора Эрреро станет 2 февраля, когда официально будет закрыт финансовый год. Вакантное место сразу же займет Карлос Альберини, который уже работал в качестве бренд-директора и операционного директора марки.