Марку Hood by Air перезапустят

Дизайнер Шейн Оливер объявил, что готов перезапустить бренд, приостановленный два года назад.

В недавнем интервью Шейн Оливер порадовал поклонников новостью о том, что в ближайшее время марка Hood by Air вернется на подиум. Естественно, бренд обновится и изменится. Об этом Оливер рассказал журналистам: «Основные идеи Hood by Air никогда не менялись и не изменятся, однако поменялся я сам и люди вокруг меня. Я почувствовал, что стараюсь превзойти себя, просто чтобы превзойти себя. Мне нужно было время, чтобы разобраться в проблемах и найти для них решения. Тогда я не мог с этим справиться, поэтому взял перерыв».