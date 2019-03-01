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Артем Кузелев

Марку Hood by Air перезапустят

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  • 01 Марта 201913:29

Дизайнер Шейн Оливер объявил, что готов перезапустить бренд, приостановленный два года назад.

В недавнем интервью Шейн Оливер порадовал поклонников новостью о том, что в ближайшее время марка Hood by Air вернется на подиум. Естественно, бренд обновится и изменится. Об этом Оливер рассказал журналистам: «Основные идеи Hood by Air никогда не менялись и не изменятся, однако поменялся я сам и люди вокруг меня. Я почувствовал, что стараюсь превзойти себя, просто чтобы превзойти себя. Мне нужно было время, чтобы разобраться в проблемах и найти для них решения. Тогда я не мог с этим справиться, поэтому взял перерыв».

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