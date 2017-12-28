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Артем Кузелев

Марку Jimmy Choo назвали сексистской

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  • 28 Декабря 201711:38
Сюжеты: Jimmy Choo, Рекламные кампании

Новый рекламный видеоролик бренда вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети.

Марка Jimmy Choo опубликовала новое рекламное видео с Карой Делевинь в главной роли. По сюжету модель, одетая в мини-платье и сверкающие сапоги Jimmy Choo, отправляется в нью-йоркский клуб и слышит вслед крики: «Классная обувь!».

Интернет не заставил долго ждать и в адрес бренда посыпались обвинения в сексизме. Пользователи писали в социальных сетях о кэт-коллинге и харрасменте, которые ролик продемонстрировал как нечто само собой разумеющееся и даже приятное. Также досталось самой мисс Делевинь, которая известна, в том числе, как феминистка и активистка. Впрочем, комментировать реакцию сети ни Кара, ни обувная марка не стали.

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