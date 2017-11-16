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Артем Кузелев

Марку J.W. Anderson покидает генеральный директор

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  • 16 Ноября 201701:36
Сюжеты: J.W. Anderson

В составе топ-менеджеров холдинга LVMH очередные изменения: компанию покидает генеральный директор J.W. Anderson Саймон Уайтхаус.

Новость была озвучена руководством LVMH на этой неделе и стала большой неожиданностью для многих. Уайтхауса в индустрии знают как большого профессионала с безупречной репутацией. К команде Джонатана Андерсона Саймон присоединился три года назад и сразу занял пост генерального директора.

Сам Саймон Уайтхаус, комментируя новость, сообщил, что расстанется с маркой в конце текущего года. Однако менеджер не дал никаких подробностей о том, чем собирается дальше и есть ли у него уже предложения новой работы. Инсайдеры ситуации говорят, что стороны расстались мирно, без претензий.

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