Марку J.W. Anderson покидает генеральный директор

В составе топ-менеджеров холдинга LVMH очередные изменения: компанию покидает генеральный директор J.W. Anderson Саймон Уайтхаус.

Новость была озвучена руководством LVMH на этой неделе и стала большой неожиданностью для многих. Уайтхауса в индустрии знают как большого профессионала с безупречной репутацией. К команде Джонатана Андерсона Саймон присоединился три года назад и сразу занял пост генерального директора.

Сам Саймон Уайтхаус, комментируя новость, сообщил, что расстанется с маркой в конце текущего года. Однако менеджер не дал никаких подробностей о том, чем собирается дальше и есть ли у него уже предложения новой работы. Инсайдеры ситуации говорят, что стороны расстались мирно, без претензий.