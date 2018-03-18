Марку Канье Уэста обвиняют в плагиате

Против музыканта, дизайнера и бизнесмена выдвинут судебный иск о нарушении авторских прав.

1 / 4 Канье Уэст обвинен в плагиате







После презентации пятой коллекции своей марки Yeezy Канье Уэст узнал, что против него выдвинут судебный иск. Компания Jordan Outdoor Enterprises Ltd. Обвиняет бизнесмена в незаконном использовании своего камуфляжного паттерна. Отмечатся, что представители Уэста ранее выходили с переговорами к Jordan Outdoor Enterprises Ltd., однако, узнав о необходимости оплатить лицензию, просто скопировали камуфляж Realtree для украшения тканей для новой коллекции Yeezy. Судя по доказательствам, которые предоставлены суду и находятся в открытых источниках, дело решится не в пользу мистера Уэста.