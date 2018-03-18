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Артем Кузелев

Марку Канье Уэста обвиняют в плагиате

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  • 18 Марта 201811:22
Сюжеты: Канье Уэст (Kanye West)

Против музыканта, дизайнера и бизнесмена выдвинут судебный иск о нарушении авторских прав.

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  • Канье Уэст обвинен в плагиате

После презентации пятой коллекции своей марки Yeezy Канье Уэст узнал, что против него выдвинут судебный иск. Компания Jordan Outdoor Enterprises Ltd. Обвиняет бизнесмена в незаконном использовании своего камуфляжного паттерна. Отмечатся, что представители Уэста ранее выходили с переговорами к Jordan Outdoor Enterprises Ltd., однако, узнав о необходимости оплатить лицензию, просто скопировали камуфляж Realtree для украшения тканей для новой коллекции Yeezy. Судя по доказательствам, которые предоставлены суду и находятся в открытых источниках, дело решится не в пользу мистера Уэста.

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