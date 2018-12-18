Марку Maison Kitsune возглавила Юни Ан

Креативным директором парижского бренда стала бывший дизайнер дома Celine.

Руководство французской марки Maison Kitsune утвердило кандидатуру нового креативного директора. Теперь созданием коллекций марки займется дизайнер Юни Ан. О девушке известно, что ранее она отвечала за развитие дизайна таких известных брендов, как Celine, Stella McCartney, Chloe и Miu Miu. Дебютирует Ан уже на предстоящей Неделе моды, которая пройдет в феврале в Париже.