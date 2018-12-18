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Артем Кузелев

Марку Maison Kitsune возглавила Юни Ан

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  • 18 Декабря 201810:04

Креативным директором парижского бренда стала бывший дизайнер дома Celine.

Руководство французской марки Maison Kitsune утвердило кандидатуру нового креативного директора. Теперь созданием коллекций марки займется дизайнер Юни Ан. О девушке известно, что ранее она отвечала за развитие дизайна таких известных брендов, как Celine, Stella McCartney, Chloe и Miu Miu. Дебютирует Ан уже на предстоящей Неделе моды, которая пройдет в феврале в Париже.

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