Марку Nike обвинили в пропаганде бандитизма

Спортивный бренд снял с продажи балаклавы, выпущенные в коллаборации с дизайнером Мэттью Уильямсом.

Одним из результатов коллаборации марки Nike с дизайнером Мэттью Уильямсом стала балаклава, адресованная тем, кто занимается активными видами спорта в неподходящих условиях. Однако в скором времени пользователи сети стали указывать на то, что вещь пропагандирует бандитизм. После шквала обвинений компания решила снять с продажи модель стоимостью 80 долларов.