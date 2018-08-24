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Артем Кузелев

Марку Nike обвинили в пропаганде бандитизма

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  • 24 Августа 201823:30
Сюжеты: Nike, Matthew Williamson (Мэттью Уилльямсон)

Спортивный бренд снял с продажи балаклавы, выпущенные в коллаборации с дизайнером Мэттью Уильямсом.

Одним из результатов коллаборации марки Nike с дизайнером Мэттью Уильямсом стала балаклава, адресованная тем, кто занимается активными видами спорта в неподходящих условиях. Однако в скором времени пользователи сети стали указывать на то, что вещь пропагандирует бандитизм. После шквала обвинений компания решила снять с продажи модель стоимостью 80 долларов.

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