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Артем Кузелев

Марку Nike заподозрили в уклонении от выплаты налогов

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  • 15 Января 201901:50
Сюжеты: Nike

Эксперты Еврокомиссии говорят о получении спортивным брендом незаконной финансовой помощи от властей Нидерландов.

Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении компании Nike. Эксперты подозревают производителя в получении незаконной финансовой помощи от властей Нидерландов. Как известно, в этой стране зарегистрированы две подконтрольных Nike компании: Nike European Operations Netherlands BV и Converse Netherlands BV. В адрес этих компаний правительство Нидерландов с 2006 по 2015 год выпустило пять постановлений о налогооблажении. Постановления касались выплат роялти в пользу головной компании за использование интеллектуальной собственности. Предварительная проверка Еврокомиссии показала, что эти отчисления переводились компаниям-пустышкам, не зарегистрированным в Нидерландах, из-за чего роялти не облагались налогами.

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