Мартин Марджела стал членом жюри премии ANDAM

Легендарный бельгийский дизайнер вошел в число экспертов, которые будут оценивать конкурсантов этого года.

В 2019 год – юбилейный для французской премии для молодых дизайнеров: ANDAM отмечает свое 30-летие. В честь юбилея организаторы конкурса пригласили в состав жюри Мартина Марджелу, который в далеком 1989 году стал первым победителем только что учрежденной премии. Финал ANDAM 2019 назначен на 27 июня.