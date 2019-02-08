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Артем Кузелев

Мартин Марджела стал членом жюри премии ANDAM

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  • 08 Февраля 201915:31
Сюжеты: Martin Margiela

Легендарный бельгийский дизайнер вошел в число экспертов, которые будут оценивать конкурсантов этого года.

В 2019 год – юбилейный для французской премии для молодых дизайнеров: ANDAM отмечает свое 30-летие. В честь юбилея организаторы конкурса пригласили в состав жюри Мартина Марджелу, который в далеком 1989 году стал первым победителем только что учрежденной премии. Финал ANDAM 2019 назначен на 27 июня.

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