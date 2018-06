Maserati участвует в автопробеге Cash & Rocket Tour 2018

Автопробег Cash & Rocket Tour 2018 («Кэш энд Рокет Тур 2018») стартовал вчера в Сан-Франциско, и компания Maserati наряду с другими брендами из мира роскоши стала официальным партнером этого благотворительного мероприятия.

Пять внедорожников Levante в версиях GranLusso и GranSport, все – красные, как и официальный цвет этого уникального события, вошли в состав шикарного кортежа из сорока автомобилей. Четырехдневное приключение объединяет усилия восьмидесяти влиятельных женщин со всего мира ради одного общего дела: сбора средств и глобального продвижения трех благотворительных проектов в Африке.

«Мы рады видеть известных личностей из мира моды, кино, музыки, искусства и бизнеса среди участников этого потрясающего события. Опираясь на женскую солидарность, мы ставим перед собой цель собрать средства для благотворительных фондов по всему миру, что позволит серьезно изменить жизни многих людей», – говорит Джули Брангструп (Julie Brangstrup), основатель и президент проекта Cash & Rocket Tour и гордая мать семерых детей.

Проходящий уже в пятый раз автопробег Cash & Rocket Tour впервые проводится в Соединенных Штатах и, как рассчитывают организаторы, должен побить нынешний рекорд по сбору средств в 1,4 миллиона евро, который был установлен на предыдущем мероприятии в 2015 году. С первого автопробега в 2012 году Cash & Rocket Tour собрал более четырех миллионов долларов, которые все до последнего цента были пожертвованы непосредственно выбранным благотворительным фондам.

В этом году Cash & Rocket Tour проводит сбор средств для трех благотворительных проектов, которые оказывают поддержку женщинам и детям на африканском континенте: The Art of Elysium («Искусство Элизиума»), Shine on Sierra Leone («Свет Сьерра-Леоне») и Sumbandila («Сумбандила»).

Среди знаменитостей, которые будут управлять пятью внедорожниками Maserati на пути из Сан-Франциско в Лас-Вегас – российская супермодель и звезда Instagram Лена Перминова; родившаяся в Иране и живущая в Калифорнии фэшн-директор Stylebop.com Лейла Явари (Leila Yavari); основатель Majorelle, креативный директор Alliance Apparel и лосанджелесский тренд-сеттер Рэйчел Зейлик (Rachel Zeilic); модель, дизайнер одежды, блогер и диджей из Испании Гала Гонзалес (Gala Gonzalez), испанская топ-модель и телеведущая Нивес Алварес (Nieves Alvarez); американская модель с нестандартной фигурой и боди-активист Эшли Грэхэм (Ashley Graham); и американская модель Аризона Мьюз (Arizona Muse).

Программа пробега Cash & Rocket Tour 2018

После коктейльной вечеринки Gold and Glamorous вчера вечером в Fairmont Hotel в Сан-Франциско сегодня кортеж красных машин взял курс на Монтеррей. Сделав остановку на обед, участницы автопробега затем доберутся до Санта-Барбары, где их ждет вечер йоги на пляже, а также вечеринка, на которую все должны будут облачиться в белое.

Завтра, в субботу 9 июня, все автомобили будут выставлены для экспонирования на знаменитой пристани Малибу. Во второй половине дня пройдет встреча с прессой на Родео Драйв в Беверли Хиллз, а закончится день гала-ужином и аукционом в Peterson Museum в Лос-Анжелесе.

SaveSave