Маша Миногарова станет ведущей российской версии «Проекта Подиум»

«Берегись, Хайди! Миногарова идет!» – предупреждает тизер канала «Пятница» бывшую ведущую американского реалити-шоу.

Уже в этот четверг российский канал «Пятница» представит зрителям свою адаптацию популярного шоу «Проект Подиум». В вечерний эфир выйдет первая серия, которая познакомит нас с российскими ведущими: Машей Миногаровой, Валентином Юдашкиным и Тимом Ильясовым. В отечественной версии проекта примут участие дизайнеры из разных городов страны, которые сразятся за миллион рублей и возможность создать капсульную коллекцию для бренда Faberlic.