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Косметика и парфюмерия (437)
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Маска для сохранения холодных светлых оттенков от Londa Professional

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  • 12 Апреля 201711:30
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

МГНОВЕННО ПИТАЕТ ВОЛОСЫ И ОСВЕЖАЕТ ЦВЕТ, 200 мл.

Формула продукта, вдохновлённого экстрактом лаванды, содержит интенсивные фиолетовые пигменты, которые помогают нейтрализовать желтизну и золотистый оттенок окрашенных, осветлённых и седых волос.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ
200мл

- Питает волосы и освежает холодные светлые оттенки после первого применения.
- Придает волосам гладкость и здоровый вид.
- Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Оставить на 5 минут для воздействия. Тщательно смыть водой.
- Для более выраженного эффекта рекомендуется использование маски в сочетании с шампунем Color Revive Blonde&Silver
- Деликатная формула содержит технологию микроионов Radialux*


*Микроионы Radialux содержатся во всей коллекции ухода и представляют собой позитивно заряженные частицы. Они действуют целенаправленно на поврежденные зоны волоса. В итоге структура волос разглаживается, заметнее отражает свет, и волосы приобретают невероятный блеск, а результат заметен с первого применения.

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