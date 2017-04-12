Маска для сохранения холодных светлых оттенков от Londa Professional

МГНОВЕННО ПИТАЕТ ВОЛОСЫ И ОСВЕЖАЕТ ЦВЕТ, 200 мл.

Формула продукта, вдохновлённого экстрактом лаванды, содержит интенсивные фиолетовые пигменты, которые помогают нейтрализовать желтизну и золотистый оттенок окрашенных, осветлённых и седых волос.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ

200мл

- Питает волосы и освежает холодные светлые оттенки после первого применения.

- Придает волосам гладкость и здоровый вид.

- Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Оставить на 5 минут для воздействия. Тщательно смыть водой.

- Для более выраженного эффекта рекомендуется использование маски в сочетании с шампунем Color Revive Blonde&Silver

- Деликатная формула содержит технологию микроионов Radialux*



*Микроионы Radialux содержатся во всей коллекции ухода и представляют собой позитивно заряженные частицы. Они действуют целенаправленно на поврежденные зоны волоса. В итоге структура волос разглаживается, заметнее отражает свет, и волосы приобретают невероятный блеск, а результат заметен с первого применения.