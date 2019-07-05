Маска – лучшая подруга в увлажнении и питании!

Настоящий бум на маски для лица даже не собирается спадать. Каждая девушка знает, что ничего так не помогает коже быть гладкой и нежной, как хорошая маска. Абсолютный бьюти-фаворит многих женщин решает не только ряд различных косметических проблем, но и создает волшебное настроение, даря такие долгожданные минуты SPA. В лаборатории Teana знают всё о потенциале масок, последних трендах и научных разработках в этой области. Только для вас лучшие эксперты нашей команды поделятся секретами молодости, чтобы вы всегда продолжали сиять красотой и здоровьем!

Маски, уже давно и плотно обосновавшиеся на наших полках, представляет собой дополнительный интенсивный уход. Благодаря действию активных компонентов в их составе они помогают снимать усталость, восстанавливать нормальный уровень увлажненности, успокаивать кожу и устранять видимые признаки старения.

Вау-эффект объясняется тремя простыми факторами: энхансеры, «эффект парника» и сверхдоза.

Энхансеры в маске выполняют функцию специальных проводников, с помощью которых действующие компоненты доставляются в нужные слои кожи быстро и целенаправленно.

Благодаря парниковому эффекту кожа испытывает недостаток кислорода и начинает активно впитывать ингредиенты маски ещё быстрее, таким образом состав маски становится настоящей «бомбой» в борьбе против несовершенств.

Задача маски — действовать быстро и оказать заметный невооруженным глазом эффект. Поэтому и рецептуры их, как правило, содержат повышенные дозировки активных ингредиентов.



Современный косметический рынок изобилует масками для всех типов кожи и возраста. Кремовые, гелевые, альгинатные, тканевые, коллагеновые, желатиновые, пленочные, гипсовые и т. д. Как выбирать? Ориентируйтесь на проверенного производителя! Косметический бренд Teana создает эффективный и инновационный продукт — маски, которые можно есть.

Попробуйте последнюю новинку – маски-смузи Vegenius. Они настолько натуральны, что их можно даже есть! В составе только натуральные полезные компоненты: фруктовые порошки (смягчение, омоложение, питание), пищевые волокна (детокс-эффект) и экстракт стевии (увлажнение). Уже после первого применения ваша кожа будет выглядеть отдохнувшей и свежей.

Абсолютным бестселлером последних лет являются альгинатные маски. Еще вчера дорогая салонная процедура, сегодня, благодаря косметическим разработкам Teana, доступная каждому альтернатива походу к косметологу. В основу омолаживающей маски «Магия морских глубин» входят натуральные морские водоросли и минералы, экстракт ментола обеспечивает максимальную релаксацию, а миоксинол обеспечивает пролонгированный омолаживающий эффект. Средство значительно омолаживает с первого применения , сокращает глубину и выраженность мимических морщин, прекрасно увлажняет и подтягивает овал лица.

