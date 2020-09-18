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Артем Кузелев

Маски Рональда ван дер Кемпа выставили на торги

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  • 18 Сентября 202015:52

Аукцион Christie’s представил 29 масок, созданных нидерландским дизайнером.

С 17 по 30 сентября на онлайн-торгах аукционного дома Christie’s коллекционеры могут приобрести маски, созданные Рональдом ван дер Кемпом. Кроме того, нидерландский дизайнер снабдил все лоты оригинальными эскизами. Сообщается, что аукцион носит благотворительный характер: средства, вырученные от продаж масок будут переданы компании Refugee Company, защищающей права беженцев в Нидерландах.

 
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