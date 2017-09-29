Масштабная кампания Alexander Wang. Осень-зима, 2017/18

Американский дизайнер представил новый кампейн, который – уже по традиции – превратился в большой фотопроект.

1 / 20 Alexander Wang. Осень-зима, 2017/18







































Который сезон подряд Александр Вэнг превращает рекламную кампанию своей марки в концептуальный фотопроект. На этот раз автором масштабной фотосессии стал Юрген Теллер, который снял многочисленных друзей Вэнга: Анну Иверс, Беллу Хадид, Кайли Дженнер и других знаменитостей. Проект получит продолжение за которым можно следить по хэштегу #NOAFTERPARTY.