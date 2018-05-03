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Артем Кузелев

Масштабная реклама Tiffany & Co. в Нью-Йорке

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  • 03 Мая 201822:08
Сюжеты: Tiffany, Рекламные кампании

Знаменитый ювелирный бренд раскрасил город в свой фирменный цвет Tiffany Blue.

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  • Кампания Believe In Dreams в Нью-Йорке

В Нью-Йорке стартовал масштабная реклама ювелирного дома Tiffany & Co. В ходе кампании Believe In Dreams бренд раскрасил в свой фирменный голубой цвет несколько локаций в городе, которые можно разглядеть даже на Google Maps. В нежный оттенок Tiffany Blue окрасились знаменитые нью-йоркские такси, лотки с цветами на рынке, фасады кофеен, часы на флагманском магазине марки, рекламные щиты и даже проездные метро. Кроме того, в проекте задействованы свейтеры и байкеры в характерной лазурной форме.

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