Масштабная реклама Tiffany & Co. в Нью-Йорке

Знаменитый ювелирный бренд раскрасил город в свой фирменный цвет Tiffany Blue.

В Нью-Йорке стартовал масштабная реклама ювелирного дома Tiffany & Co. В ходе кампании Believe In Dreams бренд раскрасил в свой фирменный голубой цвет несколько локаций в городе, которые можно разглядеть даже на Google Maps. В нежный оттенок Tiffany Blue окрасились знаменитые нью-йоркские такси, лотки с цветами на рынке, фасады кофеен, часы на флагманском магазине марки, рекламные щиты и даже проездные метро. Кроме того, в проекте задействованы свейтеры и байкеры в характерной лазурной форме.