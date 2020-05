Массивные кроссовки: 7 «невесомых» моделей

Кроссовки в последние годы стали практически культом - за только что вышедшей новой моделью очередь длиннее, чем за новеньким iPhone. Эффектнее всего выглядят и пользуются популярностью модели на массивной многоярусной подошве. Но многие модницы задают себе вопрос перед покупкой - не будут ли они тяготить ноги, словно кандалы и негативно влиять на их здоровье? Мы с брендом немецкой обуви s.Oliver разобрались в этом вопросе и выбрали 7 топовых моделей, которые будут носить в сезоне ss’20.

Все оттенки бежевого

Одна из самых популярных пар линейки SO HYB из последней коллекции s.Oliver SS’20. Ценится стилистами, блогерами, it-girls и просто модницами за необычный, яркий, но при этом классический и элегантно выверенный дизайн. Вставки цвета теплой тягучей карамели, словно растекающейся по ноге, делают их невероятно притягательными. Массивная подошва, несмотря на кажущуюся тяжеловесность невесома и не отяжеляет ноги при ходьбе. Даже после длительной прогулки или целого дня в обуви, ноги не отекают, а стопа не «задыхается».

Королева вечеринок

Кислотные неоновые оттенки в обуви, кажется, задерживаются в трендах на неопределенное количество времени. Поэтому настал тот момент, когда пора решиться на такую яркую пару! Кроссовки в духе Balenciaga зеленые или цвета фуксии сделают их обладательницу самой заметной на любой вечеринке. Высокая подошва делает ноги заметно длиннее, а рост немного выше. При этом она легка и невесома - танцевать можно до утра!

Серебро дождя

С помощью принта под серебро производители просто взяли и превратили классическую пару кроссовок в новый тренд весны. А кожаная поверхность еще и водоотталкивающая, так что в таких кроссовках будет комфортно и в ненастную погоду.

Футуризм

Модели линейки SO HYB в двух цветах - белом и черном - с аккуратными неоновыми вставками сделают ваш образ таким, будто вы только что сошли с экрана научно-фантастического фильма. С такой обувью можно построить отличный образ в стиле спортивного шика или сдержанного casual. Это мягкие кожаные кроссовки со стелькой Soft Foam, повторяющей форму стопы и подстраивающейся под ее особенности. В таких можно с удовольствием гулять по городу до утра и даже выйти на пробежку.

Хулиганский шик

С одной стороны - это кроссовки простого бежевого цвета, но дьявол в деталях! Контрастная подкладка цвета яркой фуксии, перфорированные шнурки вторят подкладке, космические вставки «голубой металлик» и заигрывающие открытые «бока» добавят в образ немного хулиганского шарма.

После пробежки на свидание

Вряд ли кто-то в обычной жизни согласится на такое пойти, но эта пара кроссовок из линейки s.Oliver SO LIGHT выглядит именно так! Удобная подошва прекрасно подходит для занятий как силовыми видами спорта - отлично «заземляют», так и легкой атлетикой - обладают хорошей амортизацией и пружинистостью, так что риск травмы минимален. А женственный нежнорозовый цвет отправляет к тем теплым вечерам под сенью деревьев, когда можно бродить под руку с любимым человеком.

Тропикана женщина

Еще один тренд, который невозможно игнорировать. Если у вас все еще нет кроссовок с анималистичным принтом, то эти две пары как раз для вас! Классический леопард или чуть более любопытный «под змею» скрасят рабочие будни, удивят подруг на девичнике и лишний раз обратят на себя взгляд избранника.

«Порой, мы пытаемся угнаться за трендами, забывая о главном - комфорте. Две новые линейки s.Oliver SO HYB и SO LIGHT полностью отвечают потребностям жителей мегаполиса - получить долю внимания и при этом чувствовать себя максимально комфортно. В 60% ассортимента s.Oliver мы используем известную технологию Soft Foam. Это мягкая стелька с эффектом памяти, которая полностью повторяет рельеф стопы, создавая индивидуальную посадку и защищая от травм. Кроссовки SO LIGHT сделаны по уникальной технологии текстильного вязания, обеспечивая прочность и невесомость. Модели линейки SO HYB сделаны из натуральной водоотталкивающей кожи и замши, а подошва, несмотря на массивность - абсолютно невесома,» - комментирует Иван Шахин - заместитель генерального директора брендов s.Oliver (в категории обувь) и Jana в России.