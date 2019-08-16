Массмаркет отдает предпочтение онлайн-продажам

Марки H&M и Zara сокращают количество розничных точек, расширяя и улучшая свои интернет-магазины.

Согласно исследованиям журналистов издания Fortune, компании Hennes & Mauritz и Inditex постепенно сокращать количество розничных магазинов своих брендов. При этом ретейлеры делают ставку на онлайн-продажи, расширяя географию доставки и ассортимент интернет-магазинов. В отчете говорится, что за прошлый год по всему миру закрылось 140 магазинов H&M, при этом в ближайших планах бренда ликвидация еще 130-175 розничных точек. У Zara в прошлом году закрылось 355 магазинов, в планах закрытие еще 250.