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Артем Кузелев

Массмаркет отдает предпочтение онлайн-продажам

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  • 16 Августа 201910:27
Сюжеты: Zara, H&M

Марки H&M и Zara сокращают количество розничных точек, расширяя и улучшая свои интернет-магазины.

Согласно исследованиям журналистов издания Fortune, компании Hennes & Mauritz и Inditex постепенно сокращать количество розничных магазинов своих брендов. При этом ретейлеры делают ставку на онлайн-продажи, расширяя географию доставки и ассортимент интернет-магазинов. В отчете говорится, что за прошлый год по всему миру закрылось 140 магазинов H&M, при этом в ближайших планах бренда ликвидация еще 130-175 розничных точек. У Zara в прошлом году закрылось 355 магазинов, в планах закрытие еще 250.

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