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Артем Кузелев

Мастер-класс Эвелины Хромченко в ГУМе

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  • 21 Января 201720:13
Сюжеты: Эвелина Хромченко

В первый день марта эксперт моды даст мастер-класс «Дресс-коды успеха 2017» в московском универмаге.

Организаторы встречи с Эвелиной Хромченко сообщают, что мероприятие состоится в демзале ГУМа 1 марта. В первой части мастер-класса эксперт покажет гостям трактовку различных дресс-кодов, подкрепив каждую ситуацию иллюстрациями и конкретными примерами. Эвелина Хромченко детально объяснит, как именно выглядеть уместно в любой ситуации вне зависимости от бюджета, возраста и размера одежды. Во второй части мастер-класса участники смогут задать свои вопросы героине события.

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