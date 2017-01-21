Мастер-класс Эвелины Хромченко в ГУМе

В первый день марта эксперт моды даст мастер-класс «Дресс-коды успеха 2017» в московском универмаге.

Организаторы встречи с Эвелиной Хромченко сообщают, что мероприятие состоится в демзале ГУМа 1 марта. В первой части мастер-класса эксперт покажет гостям трактовку различных дресс-кодов, подкрепив каждую ситуацию иллюстрациями и конкретными примерами. Эвелина Хромченко детально объяснит, как именно выглядеть уместно в любой ситуации вне зависимости от бюджета, возраста и размера одежды. Во второй части мастер-класса участники смогут задать свои вопросы героине события.