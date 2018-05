Мастер-класс "Modest Fashion. Современный взгляд"

Что же такое modest fashion? Чем данное направление в моде отличается от других? Modest fashion - это стильно? В рамках мастер-класса по стилю "Modest Fashion in the city" участники ознакомятся с современными взглядами на modest fashion, получат возможность задать интересующие вопросы ведущим дизайнерам, работающим в стиле modest и экспертам модной индустрии, а также узнают все подробности конкурса молодых дизайнеров и модельеров "Be modest", победа в котором - участие в "Russia.ModestFashionWeek" в июне.

Мастер-класс будет, безусловно, полезен студентам ВУЗа и молодым дизайнерам: тем, кто уже работает в сфере modest; тем, кто только познакомился с миром благопристойной моды и ищет возможность расширить целевую аудиторию потенциальных покупателей; тем, кто лишь в начале своего творческого пути и для кого этот мастер-класс может стать хорошим ориентиром; тем, для кого это будет великолепным подспорьем в реализации дипломного проекта. Мероприятие состоится в РГУ им. А.Н. Косыгина по адресу Садовническая ул., 33, стр. 1, ауд. 156