Мастер-класс «Преображение от Александра Рогова» в Универмаге «ХЦ Рублевский»

19 ноября в Универмаге «ХЦ Рублевский» состоялся самый ожидаемый мастер-класс сезона с известным российским стилистом и телеведущим Александром Роговым. Каждая встреча с ним — это фейерверк эмоций и полезной информации по стилю и формированию гардероба. На этот раз Торговый Дом «Холдинг-Центр» подготовил по-настоящему увлекательное мероприятие. Главной интригой встречи стало преображение трех участниц, победивших в конкурсе в официальном аккаунте Инстаграм - @hc_moda, которое произошло во время мастер-класса.

Александр Рогов рассказал о том, что цель этого мастер-класса — показать на примере обычных женщин, как вас могут украшать и преображать модные тренды в реальной жизни. Команда профессионалов, работающая с Александром, продемонстрировала, как правильный макияж, цвет и длина волос могут кардинально изменить внешность.

Тремя победительницами конкурса стали абсолютно разные по возрасту и типажу женщины.

Наталье, специалисту по PR, Александр посоветовал кардинально изменить длину волос и сделать стрижку. Макияж стилисты из команды Рогова подобрали естественный - натуральный тон, персиковые румяна, легкий акцент на глаза. Для модного дефиле Александр Рогов выбрал из коллекций «ХЦ» плиссированную юбку с поясом, лаконичный светлый топ, яркие оранжевые лодочки и сумку кросс-боди. Главные рекомендации по стилю от Рогова для Натальи:

- теплая цветовая гамма при выборе одежды — оттенки коричневого, бежевый, карамельный

- вещи, которые идут героине — классические жакеты, уютные вязаные кардиганы, платья ниже колена, классические джинсы, джемперы с интересными деталями, тельняшки.

Вторая участница проекта — офисный работник Мирослава: ей на несколько тонов осветлили волосы, сделали стрижку и легкий мейкап с акцентом на правильную форму бровей.

Модный образ от Александра Рогова — брючный костюм нежного розового оттенка, который так идет шатенкам. Звездный стилист посоветовал Мирославе одежду с высокой посадкой на талии, больше ярких цветов в гардеробе, которые всегда будут поднимать настроение.

Юрист Светлана стала третьей героиней преображения. Ей кардинально изменили имидж: Александр смог раскрыть под ее образом «сухой» и строгой дамы яркую, уверенную в себе натуру. Муж Светланы, который был в зале, с большим энтузиазмом воспринял новый образ супруги и был больше всех доволен результатом преображения.

Для выхода Рогов подобрал Светлане комплект в синих тонах: пальто с принтом, джинсы, джемпер и кроссовки. В обычной жизни Александр рекомендовал ей носить классику, но с яркими акцентами: например, красный брючный костюм или платье-футляр с асимметричными деталями, а если классический жакет, то голубого цвета.

Все изменения очень понравились героиням, они остались в восторге от перемен!

Вторая часть мастер-класса Александра Рогова была посвящена модным трендам 2018 года. Самой заметной тенденцией стал, как всегда, спорт-шик, который не сдает модных позиций который год. Также из долгоиграющих трендов Рогов выделил power dressing, это так называемое гендерное смещение — когда женщины носят мужскую одежду, а мужчины — женскую.

Кроме того, стилист выделил несколько ярких тенденций, которые будут с нами всего пару сезонов, например, Дикий Запад: сапоги-казаки, одежда с индейскими орнаментами, бахрома, ковбойские шляпы. Также к этому списку можно отнести леопардовый принт, который в моде последний сезон. К таким ультрамодным трендам, которые задерживаются на короткое время, у Рогова особенное отношение — он посоветовал продуманно относиться к покупке таких вещей - нужно ли вам то, что скоро станет немодным.

Модные цвета 2018 года — красный, желтый, цвет морской волны, золотистая охра, приглушенный оранжевый и, конечно, пастельная гамма. Актуальные фактуры: бархат, кожа, твид, вельвет, металлизированные ткани, люрекс. Также особенное внимание в лекции Александр Рогов уделил верхней одежде, которая должна быть не только красивой, но и теплой. Самые актуальные модели — объемный пуховик, эффектная фактурная шуба из цветного меха, классическая дубленка коричневого цвета.