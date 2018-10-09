Mastersuit: одеваться с уважением к себе

О важности умения одеваться, уважении к себе и особенностях ведения бизнеса в премиальном сегменте рассказали владельцы «Мастерской Классического Костюма», братья Паласиос-Фернандес.

Модные тренды быстро меняются, поэтому подразумевают стандарты для ускорения работы с клиентами. Ведущие дома моды выпускают универсальную продукцию стандартизированных размеров, а на рынке активно развивается сегмент fast fashion, который производит копии подиумных нарядов для массового покупателя.

Одежда по шаблонным лекалам прекрасно выглядит на близких к стандарту моделях и манекенах, — но плохо садится на реального человека. Дорогой костюм часто «сидит мешком», поскольку не учитывает анатомические особенности фигуры своего владельца.

С распространением быстрых решений масс-маркета — особенно в России, где сильны традиции и влияние стандартизированных решений СССР, — постепенно ушли в небытие портновские мастерские, где отсутствовали «универсальные» шаблоны и где для каждой модели одежды создавались отдельные лекала по меркам клиента.

Возрождением утраченных принципов портновского искусства в России сегодня занимаются владельцы семейной компании Mastersuit братья Антонио и Рамон Паласиос-Фернандес. Они работают в самом сложном направлении — костюме, при создании которого огромную роль играет точность и важен каждый миллиметр.

Наполовину испанцы по происхождению, братья начали помогать в семейном деле еще мальчишками. Ныне их проект, известный как «Мастерская Классического Костюма», помогает клиентам одеваться со вкусом и уважением к себе.

Костюм — важная составляющая имиджа делового человека, которая требует чуть более внимательного отношения. Костюмы Mastersuit — это ручная работа, с традиционной меткой владельца, для которого сшито изделие. «Наша компания одной из немногих делает основной акцент на ручной английский пошив, когда лекала разрабатываются специально для клиента и костюм вручную собирается одним человеком в течение нескольких недель», — говорит Рамон Паласиос-Фернандес.

Идеально сидящий костюм свидетельствует о самоуважении и уверенности в себе. Он демонстрирует тонкий вкус и неординарный ум своего владельца, его любовь к искусству, уважение к традициям, стремление к профессиональным, безупречным решениям.

«С самого начала мы определили для себя сегменты premium и luxury, ни на шаг не отходя от соответствующего качества продукта, — говорит Рамон Паласиос-Фернандес. — Благодаря этому нашими клиентами стали люди большого бизнеса и политических структур, а также первые лица страны».

Но премиальный сегмент требует и большой ответственности. Братья Паласиос-Фернандес понимают это как никто другой. «Мы не можем рисковать ни нашей репутацией, ни репутацией наших постоянных клиентов, ни их комфортом, — говорит Антонио Паласиос-Фернандес. — Мы стараемся создавать особую атмосферу, делая все для счастья наших гостей, а затем воплощаем это счастье в одежде, сшитой индивидуально для каждого».

Справка:

«Мастерская Классического Костюма» была открыта 20 лет назад матерью братьев Паласиос-Фернандес как небольшое ателье. Сегодня это Дом моды для мужчин, работающий в премиальном сегменте.

Лицо компании — певец и рок-музыкант Сергей Шнуров, лидер проекта «Группировка Ленинград».

www.mastersuit.ru