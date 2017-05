МАТЕО представил свою новую коллекцию

МАТЕО презентовал универсальные стеклянные бокалы самого широкого применения в ресторане NAME. Они подходят как для легких популярных десертов, таких как панакота и тирамису, так и для прохладительных и алкогольных напитков. Эстетика и функциональность – вот главные характеристики новой посуды. «В формах МАТЕО наше видение окружающего мира. Мы рассказываем на хрупких поверхностях наших предметов интересные истории», - поделилась Вероника Лазарева, арт-директор бренда. Бокалы «башни» - легкие, свежие, возвращают нас немного в детство, вызывая желание поэкспериментировать – они представляют собой конструктор, каждый может собрать свою башню, меняя образы. Дизайн изделий продуман с точки зрения экономии пространства – бокалы удобно хранить, «башни» занимают мало места. «Башни» представляют собой 3 сета: Сет City Light Nature - состоит из трех стаканов с росписью цветного стекла в технике деколь. Орнамент на бокалах напоминает окружающий нас мир. Первый бокал – олицетворяет небо, второй бокал – город, а третий - подводное царство. Сет City Light Tower – украшен деколью с архитектурными элементами в замковом стиле. Сет City Light – это бокалы дымчатого, светло-дымчатого и прозрачного цветов без орнаментов. Стильным украшением завтрака стал арт-объект «Крылья» - символ легкости и изящности. В композиции каждая тарелка была уникальна по форме и по рисунку. Кстати, все блюда презентации были поданы на посуде из новой коллекции костяного фарфора «Космос». На плоских фарфоровых тарелках эффектно смотрелись зеленый салат со свежим шпинатом авокадо с семенами чиа в трюфельной заправке, профитроли с кремом шантильи и черное печенье с паштетом из дичи и луковым вареньем с оригинальной подачей на угле от шеф-повара ресторана NAME Рустама Тангирова. Ресторан NAME - это модное гастрономическое место и арт-пространство на Пятницкой, открытое успешным бизнесменом и ресторатором Денисом Савостиным. Здесь гармонично сочетаются food-дизайн, стильные интерьеры, современное искусство, вкуснейшие блюда и коктейли.