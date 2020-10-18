Материнская компания Uniqlo зафиксировала сокращение чистой прибыли

Японский холдинг Fast Retailing, которому в частности принадлежит марка Uniqlo, опубликовал отчет о работе в завершившемся финансовом году.

Согласно финансовому отчету, за год чистая прибыль компании сократилась на 44,4%, что стало прямым следствием пандемии. Показатель составил 90,3 млрд японских иен, что оказалось больше прогнозируемых 85 млрд иен. При этом в холдинге говорят об оптимистичных планах на 2020/21 год.

Операционная прибыль Fast Retailing в отчетный период составила 149,3 млрд японских иен, что оказалось на 42% меньше в годовом исчислении. Общий товарооборот сократился на 12,3% и составил 2 трлн японских иен. Что объясняется закрытием в период обострения пандемии большего числа магазинов по всему миру. Однако в последние месяцы группа зафиксировала позитивные тренд на домашнем и китайском рынках, где рост продаж составил 20,2%.

Что касается онлайн-продаж бренда Uniqlo, то за год они значительно выросли: плюс 29,3% в Японии и плюс 20% – на глобальных рынках.