Майкл Камп возглавил марку Lee

Руководство крупного производителя одежды из денима назвало имя нового креативного директора.

Бренд джинсовой одежды Lee, входящий в холдинг VF Corporation, объявил имя нового креативного директора. Теперь коллекциями марки займется дизайнер Майкл Камп, ранее возглавлявший мужскую джинсовую линейку Hugo Boss. Руководство компании выразило надежду на то, что новый глава сможет вывести марку на новый уровень, ведь опыт работы ему позволяет. Кроме Hugo Boss, Камп также успел поработать в джинсовом бренде Scotch & Soda и сотрудничал с Diesel.