Майкл Корс отказался от натурального меха

Американский дизайнер присоединился к «зеленой» команде моды.

Вслед за такими авторитетами индустрии, как Gucci, Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Ralph Lauren, к «зеленой» компании присоединился Майкл Корс. Американский дизайнер, чьи коллекции пока что трудно представить без роскошных шуб, сообщил, что решил отказаться от использования натурального меха. Решение касается и марки Jimmy Choo, которую компания Корса приобрела в этом году.

«Это решение положит начало новой главе развития нашей компании и внедрению инновационных материалов», – сообщил председатель и исполнительный директор компании Michael Kors Джон Д. Айдол. Сам Корс добавил: «Новые технологии позволяют нам создавать по-настоящему роскошные вещи без использования натурального меха. Как – мы продемонстрируем на предстоящем показе в феврале».