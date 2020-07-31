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Артем Кузелев

Майкл Корс рассказал, когда представит новую коллекцию

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  • 31 Июля 202013:52
Сюжеты: Michael Kors

Виртуальный показ весенне-летней коллекции марки Michael Kors пройдет в октябре.

Отказавшись от участия в Неделе моды в Нью-Йорке, Макл Корс решил разработать собственное расписание показов. Дизайнер сообщил, что ближайший показ пройдет 15 октября 2020. В виртуальном формате Корс представит образы сезона весна-лето 2021. «Для нас крайне важно иметь возможность воплотить нашу коллекцию в жизнь и трансформировать формат подиумных шоу этот в цифровой мир. Обеспечение того, чтобы пресса и наши клиенты смогли в деталях рассмотреть одежду и аксессуары из коллекции, является для меня главным приоритетом», – поделился модельер.

 
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