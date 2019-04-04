Майкл Корс вышел из совета директоров компании Capri

Американский дизайнер покинул пост директора люксовой компании Capri Holdings, ранее называвшейся Michael Kors Holdings Limited.

В официальном заявлении люксового холдинга Capri говорится, что Майкл Корс ушел с руководящего поста в кормпании. При этом отмечается, что дизайнер останется почетным президентом и креативным директором собственной марки Michael Kors. Кадровые перестановки связаны с расширением компании за счет приобретения брендов Jimmy Choo и Versace и последующей за этим реструктуризацией.