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Артем Кузелев

Майкл Корс вышел из совета директоров компании Capri

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  • 04 Апреля 201911:29
Сюжеты: Michael Kors

Американский дизайнер покинул пост директора люксовой компании Capri Holdings, ранее называвшейся Michael Kors Holdings Limited.

В официальном заявлении люксового холдинга Capri говорится, что Майкл Корс ушел с руководящего поста в кормпании. При этом отмечается, что дизайнер останется почетным президентом и креативным директором собственной марки Michael Kors. Кадровые перестановки связаны с расширением компании за счет приобретения брендов Jimmy Choo и Versace и последующей за этим реструктуризацией.

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