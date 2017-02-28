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Артем Кузелев

Майли Бобби Браун официально стала моделью

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  • 28 Февраля 201713:12

Юная актриса и звезда сериала «Очень странные дела» подписала контракт с агентством IMG, которое, в том числе, занимается карьерами сестер Хадид.

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  • Майли Бобби Браун для Dazed

В свои 13 лет Майли Бобби Браун успела сняться в эпизодах нескольких более или менее успешных сериалов. Однако ее настоящий звездный час наступил прошлым летом, когда на экраны вышел сериал «Очень странные дела». После этого девочку заметили и ее карьера совершила крутой поворот: Майли стала музой Рафа Симонса и Николя Гескьера, а также появилась в каверстори журнала Dazed.

Недавно стало известно, что Майли Бобби Браун подписала контракт с модельным агентством IMG. Теперь у таких популярных девушек, как Джоан Смолс, Белла и Джиджи Хадид и Милла Йовович, появилась достойная конкурентка. Кстати, о кинокарьере Майли тоже не забывает! В октябре выйдет продолжение ТВ-шоу «Очень странные дела», а в 2019 году режиссер Майкл Догерти представит втору часть «Годзиллы» с участием старлетки.

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