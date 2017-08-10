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Артем Кузелев

Майли Сайрус в каверстори Cosmopolitan. Сентябрь, 2017

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  • 10 Августа 201707:09

Одна из самых талантливых и успешных девушек Америки стала главной героиней сентябрьского выпуска Cosmopolitan.

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  • Cosmopolitan. Сентябрь, 2017

Новый номер журнала Cosmopolitan станет хитом у поклонников Майли Сайрус. Одна из самых талантливых и успешных девушек в возрасте до 25 лет стала главной героиней выпуска. Во время съемки певица примерила яркие образы в классическом американском стиле. Снимала Майли легенда фотографии Эллен фон Унверт. У дуэта получился отличный проект в духе молодежных изданий.

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