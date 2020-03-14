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Артем Кузелев

Майский показ Max Mara в Санкт-Петербурге отменен

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  • 14 Марта 202021:40
Сюжеты: MaxMara

Испанская марка отказалась от российского показа новой круизной коллекции.

Представители бренда Max Mara сообщили об отмене показа круизной коллекции будущего года в Санкт-Петербурге. Ранее дефиле планировали провести 25 мая, но из-за эпидемии коронавируса было принято другое решение. Таким образом марка приняла меры безопасности сотрудников, моделей и гостей и поддержала позицию остальных брендов от Ralph Lauren до Gucci.

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