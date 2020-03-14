Майский показ Max Mara в Санкт-Петербурге отменен

Испанская марка отказалась от российского показа новой круизной коллекции.

Представители бренда Max Mara сообщили об отмене показа круизной коллекции будущего года в Санкт-Петербурге. Ранее дефиле планировали провести 25 мая, но из-за эпидемии коронавируса было принято другое решение. Таким образом марка приняла меры безопасности сотрудников, моделей и гостей и поддержала позицию остальных брендов от Ralph Lauren до Gucci.