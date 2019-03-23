MBT весна-лето 2019: работа, спорт, прогулки и путешествия

Компания MBT представляет новую весенне-летнюю коллекцию обуви. Она традиционно включает в себя линейки Active, Casual, Dress и Running.

Основное преимущество обуви MBT это запатентованная физиологическая подошва с сенсором Masai. При ходьбе в обуви MBT вместо удара стопы о землю ощущается плавный перекат. Благодаря этому снимается нагрузка с позвоночника и суставов.

В весенне-летних линейках Active и Casual представлены как «ремейки» уже знакомых моделей, так и дебютанты сезона.

Мужские и женские кроссовки Colorado и Simba идеальны для повседневной носки и для длительных прогулок и путешествий, включая бег и ходьбу по пересеченной местности. Желанный комфорт ногам подарят ультра мягкие слипоны Modena.

Новинка сезона – полукроссовки Kinabalu. Это модель с облегченной шнуровкой, с вырезами по бокам и полуоткрытой пяткой. Прекрасный вариант для летних походов.

Из женских моделей доступны в новых цветовых решениях Pata 6S, Leasha и MBT 1997.

Явный лидер в линейке Dress – туфли Boston. С классическим силуэтом, кожей и текстилем прекрасно гармонирует специальный тип подошвы MBT, где сенсор Масаи спрятан внутри. Boston легко впишутся в офисный лук, а облегченные варианты из текстиля можно сочетать с джинсами и шортами. Новинка в женском сегменте – лодочки Harper. В коллекцию вошли строгие черные туфли, а также варианты синего и бежевого цветов с контрастирующей белой подошвой.

С 2016 года MBT выпускает линейку беговой обуви. За это время она расширилась и на улицах разных городов мир можно встретить людей в беговых кроссовках MBT.

В коллекции представлены

Модель Zee с максимальной степенью амортизации создана для длительного бега в среднем темпе. Прогулки в этих кроссовках позволят без особых нагрузок улучшать технику работы стопой при ходьбе и беге.

Speed – легкие и комфортные кроссовки, которые подойдут и для бега, и для прогулок.

GT и GTR созданы специально для заядлых бегунов, которым важно максимальное смягчение и улучшение перехода со срединной части стопы на переднюю.

Беговые кроссовки MBT сочетают в себе яркий дизайн, инновационные материалы высокого качества. Специальная конструкция подошвы защищает стопы даже во время интенсивного бега. Стельки с антибактериальной пропиткой обеспечивают ногам комфорт.

Год рождения компании MBT – 1996. Она специализируется на выпуске обуви с физиологической подошвой, которая снимает нагрузку с позвоночника, разгружает спину и суставы. Самые популярные модели уже получили одобрение Американской ассоциации подологов (APMA).

Обувь МВТ можно приобрести в более чем 1500 магазинах 45 стран мира, включая Россию. Адреса магазинов, а также коллекции и новости бренда доступны на сайте mbtshoes.ru.