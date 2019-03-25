MD Makhmudov Djemal. «Amaterasu»

Новая коллекция бренда MD Makhmudov Djemal под названием «Amaterasu», посвященная японской богине солнца, превзошла все ожидания избалованной столичной публики. На глазах зрителей разворачивалось оригинальное шоу, в котором элегантность нарядов подчеркивалась световыми эффектами и грациозностью моделей.

Можно было проследить мотивы поэтичной японской легенды в течение всего показа, так как в первой части дизайнер продемонстрировал модели с сочетанием чёрно-белого и золотистого цветов, символизируя противостояние света и тьмы, когда богиня солнца «Аматэрасу» укрылась в пещере, и весь мир погрузился во тьму. Уже в первой модели – Марии Погребняк, зрителям предстала настоящая женщина-богиня, ослепительная и противоречивая. Зрители могли оценить исключительность каждого костюма: экстравагантная геометрия рукавов, необычные линии кроя, утонченность силуэтов. Кожаные пальто и куртки с отделкой из металлических шипов характеризуют темные стороны мира и потерю безопасности из-за угасшего света. А оригинальные корсеты и пояса подчеркивают хрупкость и, в то же время, силу каждой женщины и обещают войти в список must have столичных модниц.

Истинным украшением всей коллекции стали необыкновенные головные уборы в форме «Каса» (Каса — это японский национальный головной убор), а красоту волос японской небожительницы с невероятной точностью воссоздали команда профессионалов центра красоты SKY ROYAL, использовав для моделей показа волосы компании BALMAIN hair couture.

Изюминкой первого блока стал выход владелицы элитного клуба шпицев «Маленькое чудо» - Екатерины Кабаковой, которая несла на руках поистине «маленькое чудо» - 2-х месячного японского шпица в золотой куртке, также сшитой Джемалом Махмудовым.

Второй блок олицетворял собой выход богини из тьмы, когда богиню солнца выманили радостные песни богов и утренний крик яркого петуха. И на подиуме сменяются цвета: от чёрного к ярким сочным цветам рассвета. Умопомрачительные оттенки красного, синего, золотого и оранжевого, символизируют утреннюю зарю и всё великолепие солнечного света. На смену строгой геометрии и напускной силе приходят грациозные и летящие силуэты, подчеркивающие красоту и женственность. Элегантные вечерние наряды, ставшие визитной карточкой бренда, подчеркивают всё великолепие женщины. Дизайнер свой коллекцией подтверждает, что каждая женщина – богиня, которая противостоит темным силам нашего жестокого мира и освещает его своей красотой и внутренней силой.

Благодаря завершенности каждого образа и игре света шествие моделей по подиуму стало феерией небесного сияния «Аматерасу» во флёре величества и японской утончённости. Замечательным дополнением к образам в данной коллекции стали украшения от Риберы Делаварес. Специально к показу, Рибера, вдохновленная энергией солнца, создала линейку уникальных украшений, впитавших в себя всё тепло, силу и могущество богини «Аматэрасу». Переливаясь разными цветами и оттенками, словно лучи солнца, эти украшения как нельзя лучше подчёркивали индивидуальность и стиль каждого образа.

Показ бренда MD Makhmudov Djemal прошёл на одном дыхании, в атмосферном переплетении моды, света, стиля и музыки. Количество звёздных гостей можно было сравнить с красной дорожкой в Каннах.

Открывала показ – стильная светская львица, успешная бизнес-леди и популярный блогер Мария Погребняк. Закрывала показ - телеведущая, участница «Шоу выходного дня», популярный инстаграмм блогер Ника Вайпер.

В этот день Джемала пришли поддержать его звёздные друзья: певица Катя Лель, актриса Поля Полякова, телеведущая Катя Гершунья, актриса Яна Крайнова, телеведущая Аврора, актриса Анастасия Макеева, певица Марго Позоян, актриса Елена Бирюкова, актриса Катерина Дробуш, телеведущая Ольга Жук, тв-эксперт Айк Геворкян и многие другие.

Мария Погребняк:

«Меня переполняют эмоции! Когда я узнала, что Джемал будет делать показ именно в этом стиле: заклёпки, булавки, я сразу сказала, мне вот это платье, мне вот эту куртку, мне вот этот плащ, потому что я была в восторге! Всё настолько стильно, модно, трендово, в общем, он молодец! Джемал не просто для меня крутой друг, он очень талантливый дизайнер. Я хочу, чтобы о нём узнал весь мир, потому что у нас многих недооценивают. А так, как я уже третий раз выхожу на подиум с коллекцией Джемала, могу сказать, что вещи очень уникальны, он видит это всё под своим углом, он творит реально fashion и самое главное, что это, наверное, один из немногих дизайнеров, который реально создаёт свою линейку одежды, не повторяет за кем-то, не плагиатит»

Катя Лель, певица:

«Я в восторге от коллекции Джемала Махмудова «Японская богиня солнца».

Во-первых, от потрясающих нарядов, где были нереальные, просто какие-то космические рукава с авангардными булавками. От шикарных разрезов, с авангардными булавками, где можно рассмотреть шикарные ноги. От светящихся головных уборов в темноте, в форме половинчатого шара, которые просто обескуражили первым своим появлением. Впечатлили очень украшения с бахромой, начиная от аксессуаров ушных очень длинных, красивых, которые я бы носила с огромным удовольствием, заканчивая браслетами на руках и ногах. Очень стильно, очень смело шикарные цветовые решения: красным, синим, золотой с чёрным, потрясающие пояса, которые тоже с удовольствием для себя отметила и хочу себе на сцену. Просто фантастическая коллекция, которая вдохновила. Была очень правильно подобрана музыка с какими-то электронными магическими звуками, которая сразу дала очень правильный настрой и правильные вибрации души для музыкального слуха».

Поля Полякова, актриса:

«Очень эмоциональная коллекция. Сочетание женственности и одновременно силы, уверенности и сексуальности. Женщина в платьях Джемала - царица. Она решительна и властна. Ею невозможно не восхищаться. Для себя выделила несколько моделей, которые идеально подойдут мне для выхода на светское мероприятие».

Катя Гершунья, телеведущая:

«Мне кажется, что мы находимся на этапе возвращения к 80-ым и 90-ым в тенденциях. На подиумах очень много широких плечей и такого очень подчёркнутого плечевого пояса. Сегодня на показе Джемала мы воочию могли убедиться в том, каковы же тенденции на сегодняшний день, они очень видны в его коллекции. Ярко подчёркнутая талия, выразительные плечи, много кожи, много каких-то металлических предметов. Много детализаций, вот за что большое спасибо дизайнеру, он отдаёт такое большое внимание деталям, это очень приятно. Мне очень понравились сложные корсеты, кожаные пояса на платьях, на брюках и рубашках, это такой дополнительный эффект узкой талии и это такой самостоятельный очень красивый аксессуар. Мне, естественно, понравилась вечерняя группа, ведь бренд MD Makhmudov Djemal давно известен своей вычёркой. Что я хочу сказать, мне очень понравился один комплект на подиуме, полностью такой Total Wite, модель вышла с таким милым аксессуаром в виде живой малюсенькой симпатичной собачки, это было невероятно круто! Я вела прямой эфир показа, поэтому могу сказать, что мои подписчики очень благодарны за эту трансляцию. Я получила большое удовольствие, это был очень красивый показ, было красивое шоу. Как всегда море эмоций!»

Айк Геворкян, ТВ-экспер:

«Маэстро Djemal Makhmudov представил московской публике свою новую коллекцию «Аматэрасу», подарив всем присутствующим праздник красоты и современного стиля с восточными нотками.

Яркие цвета коллекции перенесли нас с серых московских будней в цветущие японские сады под ярким весенним солнцем. Мастер не обошёл стороной и классические цвета. Черные и белые платья в сочетании с булавками и шипами идеально дополнились необычными головными уборами, которые стали изюминкой всего показа.

Современное музыкальное сопровождение, игра света, грациозность девушек на подиуме и главный герой – маленький шпиц, вывели шоу на качественно высокий уровень.

Я всегда за высокое качество! Коллекция очень интересная и должна найти место в гардеробе каждой девушки!

Мистер качество рекомендует коллекцию «Аматэрасу»!»

Генеральный партнёр показа: Элитный клуб заводчиков шпицев «Маленькое чудо».

Партнеры показа: студия ювелирных украшений «Ribera Delavares studio», эксклюзивный представитель «BALMAIN hair couture» в России и странах СНГ ООО «Новый век», имидж студия «SKY ROYAL».

фото - Дима Бабушкин