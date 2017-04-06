Мечта фотографа

На днях прошла открытая лекция «iPhone для фотографа», на которой Андрей признался, что является большим поклонником техники Apple. Сейчас фотограф использует iPhone 7 Plus, чьи возможности, по его словам, действительно безграничны. На встрече лектор объяснил, почему его выбор пал именно на iPhone 7 Plus, а также показал все его преимущества съемки, обработки и хранения фотографий.

У съемки на iPhone есть множество преимуществ, среди которых Андрей выделил три основных: это наличие двух объективов, оптическая стабилизация изображения и, конечно же, возможность съемки в формате RAW, что для многих профессиональных фотографов является немаловажным, ведь фотографии в формате RAW сохраняют все исходные данные изображения и позволяют редактировать его без потери качества. Но и не стоит забывать, что вес таких изображений больше в сравнении с классическим форматом JPEG.

Также Андрей поделился со слушателями собственными предпочтениями в выборе приложений для съемки и обработки фото, посоветовал, как можно реже пользоваться цифровым зумом, а также сравнил одинаковые фотографии, но сделанные на объективы с разными расширением, фильтрами и в разных режимах. Рассказал о людях, чьими работами он восхищается и кто из фотографов его вдохновляет.

Творческий путь Андрея Безукладникова начался еще в Перми, более 30 лет назад. За его плечами несколько персональных и групповых фотовыставок, в том числе в Дании, Париже и Берлине, автобиографический проект «Карты Таро». Сейчас Андрей является членом жюри различных фотоконкурсов, фоторуководителем электротеатра «Станиславский» и руководителем сетевого ресурса Photographer.ru.

А уже 7 апреля в Академии re:Store состоится открытый мастер-класс Алексея Домрачева, известного в России уличного фотографа-перформаниста. Мастер-класс будет посвящен теме «Стрит-фотография и съемка в метро на камеру iPhone», в рамках которого Алексей поделится собственными секретами создания мобильной фотографий, расскажет о проекте «Memento metro» и планах на будущее. Все подробности можно найти на сайте re:Store в разделе Академия https://www.re-store.ru/academy/