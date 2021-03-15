МЕГА Белая Дача встретила весну по-японски

11 марта в МЕГЕ Белая Дача состоялось одно из самых красивых и завораживающих событий — встреча весны в традициях страны восходящего солнца. Выступление театра Кабуки, чайная церемония, уникальная выставка искусства икебана, подарки и сюрпризы — вместе с артистами, мастерами и гостями здесь создали по-настоящему весеннюю атмосферу, и чудо случилось: 12 марта в Хиросиме зацвела первая сакура.

«Розовый» сезон в Японии составляет всего 7-10 дней и обычно начинается в конце марта-начале апреля. Но в этом году весна пришла раньше, а значит, совсем скоро расцветет вся страна, а города наденут самые изящные наряды из лепестков. В МЕГЕ Белая Дача тоже начали новый сезон с главного символа красоты — цветов. Молл украшен не только композициями, но и удивительными творениями лучших мастеров IKEBANA INTERNATIONAL. Каждый экспонат этой выставки уникален, ведь экспозиция была создана специально для МЕГИ. Волшебства прошедшему мероприятию добавили артисты театра Кабуки, которые выступили в традиционных костюмах. История жанра началась в XVII веке — тогда представление складывалось из номеров драматического и танцевального искусства, которые нередко были грубыми и фривольными. Однако современный кабуки — это воплощение изящества и красоты песен, танцев, музыки и театра. А чтобы атмосфера события была по-настоящему уютной, мастер провел чайную церемонию в японских традициях, рассказал о сортах чая, его истории и значении в культуре страны. Было интересно и очень тепло! Кампания «Влюбись в весну» в МЕГЕ Белая Дача продлится до 21 марта — еще несколько дней здесь будут открыты двери в цветочную сказку.