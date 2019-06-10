Мегалето в Мегаполисе c Crocs

Тропики на веранде

Одна из главных прерогатив лета – «вытаскивать» горожан на веранды, с которых так приятно наблюдать за жизнью мегаполиса. Среди самых уютных семейных локаций этого лета – outdoor пространство Усачевского рынка, веранда «АндерСон» на улице Гиляровского и камерный дворик, который делят между собой «Хачапури» и «Одесса Мама» на Кривоколенном переулке.

Холодок коктейля или пузырьки лимонада сделают настроение совершенно особенным: порадуйте себя! Свежий вкус досугу на веранде может придать не только напиток, но и ваш образ: наденьте яркие босоножки, которые порадуют буйством красок родом из тропиков или с лазурного берега.



Брызги под облаками

К слову, о лазурном береге: городской альтернативой может стать бассейн под открытым небом. На крыше (Аквапарк «Карибия») или в парке («TheБаssейн» в Сокольниках) – решать вам. Возьмите с собой подруг и колонку с любимой музыкой, запаситесь средствами для загара и минеральной водой, добавив в бутылку лимон или несколько огуречных слайсов. Модный купальник и шлепки сделают вас неотразимой, и даже не пытайтесь побороть желание заспамить собой весь Instagram!



Счастье в корзинке для пикника

Существует ли что-то более летнее, чем пикник? Отличный повод обзавестись пледом и корзинкой, приготовить аппетитные снеки, захватить с собой бадминтонные ракетки или фрисби и отправиться в один из зелёных уголков столицы: для пикника отлично подойдет парк «Ходынское поле», зона отдыха «Покровский берег» или парк «Фили». Безмятежность и радость в максимальной концентрации, как и прекрасные воспоминания, обеспечены! Бдительности требует, разве что, защита от насекомых. Не забудьте взять с собой защитный спрей: тогда необходимость надевать закрытую обувь отпадет сама собой. Смело выбирайте удобные босоножки или шлёпанцы, в которых трава будет щекотать ваши пяточки.

Если навстречу приключениям вы отправляетесь вместе с детьми, позаботьтесь об их комфорте. Универсальным выбором станут сандалии Crocs Crocband. Легкие и яркие, они создадут настроение беззаботности: именно таким должно быть лето!





