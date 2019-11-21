Меган Маркл назвали самой влиятельной фэшн-иконой года

Интернет-платформа The Lyst опубликовала результаты очередного исследования.

На этот раз эксперты сайта проанализировали поисковые запросы 104 миллионов интернет-пользователей. Естественно, запросы касались вопросов стиля и модной индустрии. На основе данных специалисты сделали выводы, что пользователи по всему миру считают, Меган Маркл самой влиятельной фэшн-иконой.

Как оказалось, в 2019 году после каждого публичного выхода герцогини Сассекской частота поисков одежды, похожей на ту, в которой появлялась Меган, возрастала на 216%. К примеру, пять платьев-рубашек, в которых герцогиня выходила во время королевского тура по Африке в сентябре, увеличили количество поисковых запросов «платье-рубашка» на 45%.