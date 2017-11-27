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Диана Мицкевич

Меган Маркл - невеста принца и новая икона стиля

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  • 27 Ноября 201718:47

Сегодня Кларенс-хаус официально объявил о том, что принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. 

33-летний жених и 36-летняя невеста сыграют свадьбу весной 2018 и можно не сомневаться, что подвенечное платье Меган станет самым шикарным среди всех свадебных нарядов следующего года.

А пока познакомимся с сегодняшнем стилем американской актрисы, который запоминается искренней яркостью и классической элегантностью.

Очаровательная брюнетка с карими глазами, Меган унаследовала свою колоритную внешность от  отца с немецкими и английско-шотландскими корнями и матери афроамериканки. Невеста принца обожает чистые оттенки красного, синего и белого, сочетая их в гардеробе с нежными бежевыми, скромными оливковыми и спелыми ягодными оттенками. 

Стройная и спортивная, она может позволить себе носить любой трендовый фасон.

Меган выглядит роскошно и в черном, который эффектно оттеняет теплоту ее смуглой кожи и кофейных глаз. Безусловно, многие именитые дизайнер будут соревноваться за право одевать новую красавицу британской королевской семьи. 

Теперь остается только ждать весны когда мы увидим Меган в белоснежном свадебном платье!

Автор: Диана Мицкевич 

 

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